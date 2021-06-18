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В Самаре ограничат скорость передвижения электросамокатов

18 июня 2021 10:40
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В Самаре ограничат скорость передвижения электросамокатов

В Самаре ограничат скорость передвижения электросамокатов. Ее снизят до 15 км/ч. Крупнейшие операторы кикшеринга заключили соответствующее соглашение с министерством транспорта. Об этом стало известно на заседании Самарской губернской думы 17 июня.

Массовый прокат электросамокатов запустили в Самаре весной этого года. Сейчас на улицах города можно увидеть более 3 тысяч единиц этого средства передвижения. Те, кто катается на них, не всегда соблюдают правила. Они гоняют на большой скорости (40-60 км/ч), что нередко приводит к травмированию пешеходов. На начало июня количество пострадавших превышало 140 человек. С каждым днем это число только растет.

Депутаты озаботились тем, как снизить опасность электросамокатов. Речь идет не только об ограничении скорости, но и об определении правового статуса передвижения на них, а также о введении регулирующих мер. Народные избранники выработали рекомендации и подготовили обращение со своими предложениями к министру транспорта РФ, пишет Сова.инфо.

Теги: ограничение скорости самокат электросамокат

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