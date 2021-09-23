В Самаре общественный пассажирский транспорт готовят к холодам

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В Самаре городской общественный транспорт начали готовить к работе в зимних условиях. В подвижном составе проводят технические работы, чтобы в салонах сохранялось тепло даже в мороз.

Так, в автобусах «Самара Авто Газ», которые следуют по муниципальным маршрутам, регулируют двери, проверяют окна и люки, уплотнители и другие элементы теплоизоляции, отопительные системы. При минусовых температурах автобусы переведут на качественное зимнее топливо с уменьшенным содержанием серы и парафина для предотвращения замерзания. Контракты с поставщиками уже заключены, рассказала представитель перевозчика Анна Замыцкая. Всего предстоит подготовить к зиме 450 городских автобусов.

В других транспортных предприятиях проводятся аналогичные работы, пишет Самру.ру.