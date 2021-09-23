Я нашел ошибку
Главные новости:
Сотрудникам Самарской области в офисах не хватает тихих зон и кофеварки
Сотрудникам Самарской области в офисах не хватает тихих зон и кофеварки
Самарцы обеспокоены запахами в Куйбышевском районе
Самарцы обеспокоены запахами в Куйбышевском районе
На самарском вокзале откроется «Платформа Космическая» Alias:
На самарском вокзале откроется «Платформа Космическая»
Более 1000 человек посетили осеннюю ярмарку самозанятых в Самаре
Более 1000 человек посетили осеннюю ярмарку самозанятых в Самаре
Полицейский пес по запаху нашел жулика в Самарской области
Полицейский пес по запаху нашел жулика в Самарской области
Браконьеры незаконно ловили раков в Волге
Браконьеры незаконно ловили раков в Волге
Молодой тольяттинец лишился денег и остался без игровой приставки
Молодой тольяттинец лишился денег и остался без игровой приставки
В Самарской области искали опасные детские площадки
В Самарской области искали опасные детские площадки
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.88
-0.33
EUR 85.49
-0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
"Кросс нации": только в Самаре на старт вышло порядка 2500 тысяч спортсменов
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре состоится выставка картин «Души Цвета Покажем»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самаре общественный пассажирский транспорт готовят к холодам

23 сентября 2021 10:12
117
В Самаре общественный пассажирский транспорт готовят к холодам

В Самаре городской общественный транспорт начали готовить к работе в зимних условиях. В подвижном составе проводят технические работы, чтобы в салонах сохранялось тепло даже в мороз.

Так, в автобусах «Самара Авто Газ», которые следуют по муниципальным маршрутам, регулируют двери, проверяют окна и люки, уплотнители и другие элементы теплоизоляции, отопительные системы. При минусовых температурах автобусы переведут на качественное зимнее топливо с уменьшенным содержанием серы и парафина для предотвращения замерзания. Контракты с поставщиками уже заключены, рассказала представитель перевозчика Анна Замыцкая. Всего предстоит подготовить к зиме 450 городских автобусов.

В других транспортных предприятиях проводятся аналогичные работы, пишет Самру.ру.

Теги: городской транспорт

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Ограничение движения транспорта по участкам улиц Гаражной и Карбышева в Самаре продлено
16 сентября 2021, 13:41
Ограничение движения транспорта по участкам улиц Гаражной и Карбышева в Самаре продлено
В связи с этим действуют временные схемы организации дорожного движения.
Транспорт
613
В Самаре ограничено движение транспорта по улице Агибалова
16 сентября 2021, 13:08
В Самаре ограничено движение транспорта по улице Агибалова
В связи с этим перевозки общественным транспортом осуществляются по временным схемам. Транспорт
760
Стало известно, как в Самаре изменили 16 автобусных маршрутов
15 сентября 2021, 10:42
Стало известно, как в Самаре изменили 16 автобусных маршрутов
Движение общественного транспорта на улице Победы организовали по временной схеме. Общество
618
В центре внимания
Самарцы обеспокоены запахами в Куйбышевском районе
23 сентября 2021  11:32
Самарцы обеспокоены запахами в Куйбышевском районе
19
Перекрытие М-5 в Самарской области перенесли на неопределенный срок
23 сентября 2021  09:25
Перекрытие М-5 в Самарской области перенесли на неопределенный срок
148
Дмитрий Азаров ужесточил COVID-режим в Самарской области
22 сентября 2021  13:24
Дмитрий Азаров ужесточил COVID-режим в Самарской области
573
Еще 531 человек заболел коронавирусом в Самарской области
22 сентября 2021  13:07
Еще 531 человек заболел коронавирусом в Самарской области
490
В Самарской области утвердили окончательные итоги выборов в Госдуму и Губдуму 2021
22 сентября 2021  12:53
В Самарской области утвердили окончательные итоги выборов в Госдуму и Губдуму 2021
702
Весь список