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В Самаре изменили расписание одного трамвая

5 июня 2025 13:14
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В Самаре изменили расписание одного трамвая

С четверга, 5 июня, в Самаре начал ходить по новому расписанию один трамвайный маршрут. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта, пишет 63.ру.

Изменения коснулись трамвая №9. Он ходит от Костромского переулка до стадиона «Металлург» по улица Земеца, Олимпийской и Алма-Атинской. График трамвая скорректировали по просьбам рабочих заводов.

«Первый рейс на данном маршруте будет осуществляться в 5:55 от остановки Костромской переулок и в 6:14 от остановки Стадион „Металлург“. Остальные рейсы будут выполняться по старому расписанию», — сообщили в дептрансе.

 

Теги: В центре внимания Городской транспорт

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