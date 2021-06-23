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В Самаре хотят выделить специальные полосы для движения самокатов

23 июня 2021 13:53
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В Самаре хотят выделить специальные полосы для движения самокатов

Это поможет избежать проблемы массового использования новомодного вида транспорта.

На заседании в Самарской Губернской думе предложили ввести ограничения для передвижения на самокатах и выделить специальные полосы там, где это возможно.

В Самаре арендовать самокат легко, достаточно скачать мобильное приложение. Водительского удостоверения для езды не требуется. Однако, как показали прошедшие месяцы, самарские дороги оказались мало готовы к появлению новых участников движения.

Сейчас в Самаре компаниями, оказывающими услугу по кик-шерингу, используется около 3000 электросамокатов. Депутаты считают, что необходимо подготовить дороги и ввести новые требования к такому виду транспорта. Это поможет избежать проблемы резко возросшего травматизма.

Как сообщает министерство здравоохранения по Самарской области, в пункты травматологии за помощью уже обратились 145 человек, получившие повреждения  при использовании двухколесного транспортного средства. В их число входят не только водители, но и пешеходы.

Парламентарии предлагают ограничить скорость движения новых гаджетов на пешеходных зонах до 15 км/ч и предусмотреть на самарских дорогах специальные полосы для движения электросамокатов по городу. Эту идею поддержали и сотрудники дорожной полиции, пишет ГТРК Самара.

Теги: выделенные полосы самокат электросамокат

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