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В Самаре добавили рейсы переправы до Рождествено

26 мая 2025 13:43
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В Самаре добавили рейсы переправы до Рождествено

У самарцев появилась дополнительная возможность переправиться через Волгу.

«26 и 27 мая на паромной переправе по маршруту „Самара(Октябрьский Спуск) — Рождествено“ назначаются дополнительные рейсы: отправление 26 мая из Рождествено в 19:00; отправление 27 мая из Самары в 20:00, — сообщили представители „Самарского речного пассажирского предприятия“.

Добраться на правый берег Волги не всегда бывает легко. Так, в середине мая приостанавливали паромную переправу по маршруту Самара (Октябрьский Спуск) — Рождествено. Изменения в режиме работы транспортного объекта объяснили техническими причинами, пишет 63.ру. 

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