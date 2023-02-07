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Для улучшения транспортной доступности внесены изменения в Реестр городского автобусного маршрута № 50. С 8 февраля 2023 года трасса следования автобусов № 50 в районе новой эстакады на улице Ново-Садовой будет скорректирована.

А именно при движении в направлении железнодорожного вокзала автобусы будут проезжать не через эстакаду, как ранее, а по дублеру улицы Ново-Садовой и совершать остановку возле дома № 184 по ул. Ново-Садовой. Далее автобусы проследуют мимо ТЦ «Апельсин» до улицы Советской Армии и будут поворачивать налево в районе ДК «Современник», с остановкой около дома № 164 по ул. Ново-Садовой.

Обращаем внимание пассажиров на необходимость заранее планировать свои поездки.

Напомним также, что по всем вопросам в части работы общественного транспорта можно обращаться по телефону «горячей линии»: 207-70-11.

Фото: администрация Самары