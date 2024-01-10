Современная газовая котельная введена в эксплуатацию на железнодорожной станции Сызрань-1 Куйбышевской магистрали

242

Сегодня на станции Сызрань-1 Куйбышевской железной дороги состоялся запуск в эксплуатацию экологичной газовой котельной. В мероприятии приняли участие начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев, заместитель начальника Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» Владимир Гетманович, глава городского округа Сызрань Анатолий Лукиенко и сотрудники предприятий магистрали.

Современная газовая котельная на станции Сызрань-1 построена в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» и стала одной из самых мощных (10,5 МВт) на Куйбышевской железной дороге.

Новое оборудование котельной позволяет обеспечивать теплом более 20 производственных объектов. При этом большая часть процессов работы котельной полностью автоматизирована, что позволяет обходиться без постоянного присутствия оперативного персонала, в том числе дистанционно осуществлять мониторинг параметров всей отопительной системы и регулировку подачи тепла в зависимости от температуры наружного воздуха.

Эксплуатация новой котельной позволит существенно сократить объём негативного воздействия на окружающую среду, значительно снизив количество вредных выбросов, а также обеспечить ежегодную экономию топливно-энергетических ресурсов. Так, использование экологичных технологий исключит ежегодный выброс в атмосферу 62 тонн загрязняющих веществ.