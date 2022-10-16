Я нашел ошибку
Главные новости:
Доходы торговых центров в РФ упали на треть
Доходы торговых центров в РФ упали на треть
В Сызрани в ДТП пострадала девочка-пассажирка
В Сызрани в ДТП пострадала девочка-пассажирка
Самарские метеорологи рассказали, когда Волга покроется льдом
Самарские метеорологи рассказали, когда Волга покроется льдом
В ТТУ рассказали, когда возобновят движение трамваев на Ново-Садовой в Самаре
В ТТУ рассказали, когда возобновят движение трамваев на Ново-Садовой в Самаре
Илон Маск признал, что ему не удается способствовать деэскалации ситуации на Украине
В Самаре КАМАЗ допустил наезд на ограждение подземного пешеходного перехода
В Самаре КАМАЗ допустил наезд на ограждение подземного пешеходного перехода
Сегодня из-за футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
Сегодня из-за футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
"Крылья Советов" встретятся с болельщиками после матча с "Сочи"
"Крылья Советов" встретятся с болельщиками после матча с "Сочи"
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 63.06
-0.43
EUR 62.47
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре в Историческом парке стартовал фестиваль «Ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского»
Волонтёры «Единой России» вернулись с Донбасса и стали донорами
Юных самарцев приглашают на Осенний бал-маскара в зоопарк
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Сегодня из-за футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт

16 октября 2022 11:55
157
Сегодня из-за футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт

16 октября на стадионе «Солидарность Самара Арена» в 15:00 состоится матч между футбольными командами «Крылья Советов» и «Сочи».

Для удобства зрителей повышенное внимание уделяется организации работы общественного транспорта, в том числе трамвайных маршрутов №№ 11, 12 и 25. По окончании матча дополнительные трамваи будут ожидать зрителей на конечной остановке «Самара Арена».

Также к остановке общественного транспорта «Улица Алма-Атинская» будут поданы дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, 34, 41, следующие в направлении проспекта Кирова. На остановке «Улица Дальняя» пассажиров будут ожидать дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, следующие до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.

Теги: В центре внимания Городской транспорт Футбол

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
в Самаре состоялся запуск рабочего движения по новому путепроводу на Ново-Садовой
14 октября 2022, 12:56
В Самаре запустили движение по новому путепроводу на Ново-Садовой
Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что это событие - долгожданное для жителей всей области и очень важно, что его удалось приблизить больше, чем на год. Транспорт
1262
Из-за футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
03 октября 2022, 13:59
Из-за футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
Сегодня, 3 октября, на стадионе «Солидарность Самара Арена» в 20:00 состоится матч между футбольными командами «Крылья Советов» и «Краснодар». . Транспорт
1118
После футбольного матча между командами «Крылья Советов» и «Зенит» подадут дополнительный транспорт
14 сентября 2022, 13:40
После футбольного матча между командами «Крылья Советов» и «Зенит» подадут дополнительный транспорт
По информации городского Департамента транспорта, перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется. Футбол в Самаре
2110
В центре внимания
Сегодня из-за футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
16 октября 2022  11:55
Сегодня из-за футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
153
Дмитрий Азаров поздравил с профессиональным праздником работников дорожного хозяйства и ветеранов отрасли
16 октября 2022  10:47
Дмитрий Азаров поздравил с профессиональным праздником работников дорожного хозяйства и ветеранов отрасли
177
14 октября в Самаре на год раньше срока открыли двухуровневую автомобильную развязку на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии.
14 октября 2022  20:14
Важно для всех: водители, врачи, общественники, бизнесмены  рассказали, что для них значит новая развязка на Ново-Садовой
899
Глава региона нацелил подрядчиков на то, чтобы при сохранении качества строительства открыть по развязке рабочее движение до конца года.
14 октября 2022  14:41
Губернатор Дмитрий Азаров и вице-премьер Марат Хуснуллин открыли движение по развязке на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре
3865
в Самаре состоялся запуск рабочего движения по новому путепроводу на Ново-Садовой
14 октября 2022  12:56
В Самаре запустили движение по новому путепроводу на Ново-Садовой
1264
Весь список