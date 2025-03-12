Ретейлеры попросили власти не штрафовать их за перевозку грузовиков по региональным дорогам весной

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Ретейлеры попросили власти не штрафовать их за перевозку грузовиков по региональным дорогам в период весенней просушки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

Ассоциация компаний розничной торговли и Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики направили вице-премьеру Виталию Савельеву просьбу поручить властям устранить несовершенства регулирования системы автоматических штрафов для перевозчиков грузов весной.

Согласно подсчетам, если ситуация не изменится, сумма автоматических взысканий только для X5 Group и «Магнита» может превысить 600 миллионов рублей. Обычно у ретейлеров получается обжаловать решение по штрафам в суде, однако на возврат средств может уйти около полутора лет.

Просушкой называют сезонные ограничения на движение большегрузного транспорта по дорогам регионального, межмуниципального и местного значения. Обычно их вводят на месяц в апреле-июне, чтобы снизить негативное влияние на дорожное полотно во время неблагоприятных погодных условий. Требования к транспорту разнятся в зависимости от региона, однако чаще всего максимальная нагрузка составляет пять-шесть тонн на ось. Правила не распространяются на перевозку продуктов, однако на камерах не видно, что в грузовике находятся именно съедобные товары.