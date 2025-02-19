После празднования юбилея самарского трамвая, один из ретро-трамваев собираются выпустить на линию

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В самарском ТТУ продолжается подготовка к празднованию 110-летия самарского трамвая.

Один из чешских трамваев «Tatra T3», выпущенный в 70-х годах прошлого века, включен в число экспонатов выставки: в городском депо представят имеющийся подвижной состав, который курсировал по городу.

В настоящее время трамвай «Tatra T3» находится в ремонтной зоне. Его перекрашивают, чтобы добиться полного соответствия трамваям, находившимся на линии более 50 лет назад.

Салон трамвая украсит фотогалерея об истории самарского трамвайного движения.

После празднования юбилея самарского трамвая, выставочный экземпляр планируется задействовать в регулярных пассажирских перевозках.

Перед выходом на линию электротранспорт должен пройти регламентную процедуру технического осмотра. После будет определен маршрут.

Юбилей самарского трамвая будет отмечаться 25 февраля.

Фото: администрация Самары