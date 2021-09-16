Ограничение движения транспорта по участкам улиц Гаражной и Карбышева в Самаре продлено

110

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в ходе проведения работ по техническому перевооружению теплотрассы до 25 сентября 2021 года продлено ограничение движения транспорта по улице Гаражной в границах улицы Авроры и Четвертого проезда, а также по улице Карбышева от улицы Дыбенко до дома № 67 по улице Карбышева.

В связи с этим действуют временные схемы организации дорожного движения, с которыми можно ознакомиться в приложениях.

Просим горожан с пониманием относиться к необходимости производства работ и заблаговременно планировать свои маршруты следования.