Новые штрафы и высокие цены: как изменится жизнь российских водителей в 2025 году

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В 2025 году в России вырастут штрафы за нарушения ПДД, поднимутся цены на автомобили и подорожает техобслуживание. Кроме того, появятся новые дороги, а ОСАГО ждет целый ряд изменений. Подробнее о том, к чему готовиться водителям в этом году, — в материале «Газеты.Ru».

Машины подорожают

С 1 января 2025 года в России повышен утилизационный сбор, его будут индексировать на 10-20% вплоть до 2030 года. Это приведет к дальнейшему росту цен на импортируемые автомобили. Также на стоимость машин продолжит негативно влиять высокая учетная ставка Центробанка и девальвация рубля, говорят специалисты.

В результате в начале 2025-го цены на официально продаваемые в России новые автомобили вырастут не менее чем на 5%, а на ввезенные в рамках параллельного и «серого» импорта машины — на 10%, считает автоэксперт Олег Мосеев.

По прогнозам замгендиректора по продажам новых автомобилей группы «Авилон» Рената Тюктеева, в начале 2025 года основной рост цен коснется китайских автомобилей.

Минимум на 70 тыс. рублей с 1 января подорожают отечественные машины, заявили в Национальном автомобильном союзе (НАС). Скачок цен произойдет в случае возвращения значительной части требований техрегламента в автопроме.

Техрегламент вернется

Минпромторг России планирует отказаться от упрощенных требований техрегламента «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) для автопрома. В частности, планируется вернуть обязательные требования к наличию антиблокировки тормозов, системы курсовой устойчивости и элементов пассивной безопасности.

В 2022 году власти ввели упрощенный техрегламент из-за санкций, которые мешали российским заводам выпускать автомобили, соответствующие высоким современным требованиям безопасности.

Штрафы вырастут

С начала 2025 года в России в 1,5 раза повышены штрафы за нарушения ряда правил дорожного движения (ПДД), а также снижена скидка за их своевременную оплату в два раза. Соответствующие поправки внесли в Госдуму, их одобрило правительство.

Так, штраф за нарушение правил применения ремней безопасности вырос с 1 тыс. рублей до 1,5 тыс. рублей.

Пьяных водителей будут штрафовать на 45 тыс. рублей вместо 30 тыс. рублей.

Соответственно, вилка штрафов за превышение скорости увеличена с нынешних 500–5 тыс. рублей до 750–7,5 тыс. рублей. Ужесточилось наказание и за нарушение требований знаков и разметки: его расширили с нынешних 500–5 тыс. рублей до 750–7,5 тыс. рублей.

Строительство дорог и новые требования к грузовикам

В 2025 году трассу М-12, начинающуюся в Москве, продлят от Казани до Екатеринбурга.

«Появился новый маршрут, появилось новое движение транспорта и пассажиров. Мы продолжаем этот маршрут. И в следующий год мы к Екатеринбургу планируем прийти, потом через год — к Тюмени», — заявлял вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Строительство трех новых платных трасс в Москве начнется в 2025 году и продлится 4-6 лет.

Первая дорога свяжет Покровское-Стрешнево и застройку бывшего Тушинского аэродрома с Хорошево-Мневниками в обход Волоколамского шоссе. Вторая соединит северную часть мегаполиса с «Москва-Сити» и застройкой ГКНПЦ им. Хруничева. Третья дорога соединит бывшую промзону завода ЗИЛ с югом и юго-западом в обход Третьего транспортного кольца. Новые дороги должны снизить загруженность существующих магистралей в столице.

С 1 сентября 2025 года водителей грузовиков обяжут проходить весогабаритный контроль автомобиля, если этого потребует должностное лицо, проводящее рейд.

Речь идет о проверках, которые выявляют машины с перегрузом.Ожидается, что благодаря этому дальнобойщикам больше не удастся пользоваться различными хитростями, чтобы избегать взвешивания.

Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил, что трасс с музыкальной разметкой, реагирующих на скорость автомобиля, станет больше в России в 2025 году. Считается, что такая дорога не дает водителям уснуть при приближении к аварийно-опасному участку и помогает, таким образом, предотвратить ДТП. В «Автодоре» положительно оценили итоги работы первого музыкального участка, который появился осенью 2024 года на федеральной трассе М-11 «Нева».

ОСАГО

С 1 января вступил в силу закон, предусматривающий возможность расширения действия российских полисов ОСАГО на территорию Белоруссии. Документы можно оформить и в электронном виде. Тарифы определят национальные регуляторы рынков страхования.

Расширение ОСАГО на Белоруссию оформляется дополнительным соглашением к договору страхования, в полисах ОСАГО появится соответствующая отметка об этом. Сам же полис ОСАГО в 2025 году подорожает на 10%, сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

«Средняя стоимость полиса ОСАГО с начала 2025 года может увеличиться на 7-10% из-за проявившегося эффекта роста цен на автозапчасти, который наблюдается с июля этого года», — заявил «Интерфаксу» президент РСА Евгений Уфимцев.

Зато с 1 марта полис «автогражданки» исключается из числа документов, которые необходимо предъявлять при постановке автомобиля на учет в ГИБДД или смены владельца. Также с началом весны в России проверять наличие полисов ОСАГО у водителей будут с помощью дорожных камер. Эксперимент продлится в течение года.

В соответствии с новым правилом, все движущиеся по улицам машины фотографируются дорожными камерами. Информационная система ГИБДД, взаимодействующая с системой страхования, сопоставляет номера автомобилей на фотографиях с базой данных по ЕГАИС ОСАГО. Если договор отсутствует, то система ГИБДД на следующий день отправляет еще один запрос.

При повторном отсутствии страховки водителю через «Госуслуги» отправляется предупреждение. После завершения эксперимента водителям без ОСАГО начнут выписывать штрафы.

Коррозия и кибератаки

В России китайские автомобили рискуют не пережить 2025 год из-за повышения цен на антикоррозийную обработку, сообщалось в Telegram-канале «SHOT Проверка» еще в конце ноября. Причина подорожания — рост стоимости материалов. К примеру, цены на битум поднялись на 25%, а составы для оцинковки подорожали на 20%.

В январе 2025 года в России заработает пробный проект в сфере кибербезопасности автомобилей.

«В рамках пилота мы хотим как раз подсветить уязвимости современных автомобилей и показать современные механизмы, которые уже обкатаны, уже продемонстрировали свою эффективность», — заявил гендиректор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Ожидается, что это поможет защитить миллионы россиян от преднамеренных кибератак, хакерского перехвата управления машинами, в результате которых могут быть заблокированы дороги и города.

Больше «китайцев»

Автомобили китайских брендов начнут массово выходить на вторичный рынок России в 2025 году.

«Массовый выход китайских брендов на рынок автомобилей с пробегом ожидается к концу 2025 года и начнет менять его в сторону наполнения предложением и ухода от дефицита», — рассказал директор департамента автомобилей с пробегом групп компаний «Автодом» и «Автоспеццентр» Андрей Гришаков.