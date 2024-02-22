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Наибольшее число новых авто с противоугонной системой отмечается в Архангельской, Самарской и Омской областях

22 февраля 2024 11:21
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Наибольшее число новых авто с противоугонной системой отмечается в Архангельской, Самарской и Омской областях

Почти 100% новых автомобилей, представленных на Авто.ру, обладают хотя бы одним элементом защиты от угона, тогда как в сегменте машин с пробегом доля предложений с противоугонными механизмами достигает лишь 58%.

По данным Авто.ру, за январь 2024 года наибольшее число объявлений новых автомобилей, оснащённых противоугонной системой, отмечается в Архангельской (72%), Самарской (62,3%) и Омской (58%) областях. В Московском регионе только 42% машин снабжены сигнализацией, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области их количество лишь немногим больше 20%.

При этом два столичных региона оказались лидерами по представленности противоугонных систем в сегменте автомобилей с пробегом. По данным Отчётов Авто.ру, чуть больше 30% машин защищены нештатной сигнализацией. Совсем немного от Москвы и Санкт-Петербурга отстаёт Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Замыкают первую пятёрку рейтинга Тюменская и Свердловская области с показателями 29 и 26 процентов соответственно.

По итогам 2023 года, двумя самыми распространёнными опциями защиты, которые ставит автопроизводитель, остаются иммобилайзер и центральный замок. Они встречаются в 95% предложений новых автомобилей, при этом дополнительная сигнализация обнаружена только в 36% объявлений. В сегменте автомобилей с пробегом доля машин с установленной противоугонной системой достигает 28%. Около четырёх процентов из них — это сигнализация с обратной связью, сообщающая о состоянии транспорта через пульт-брелок или приложение в смартфоне.

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