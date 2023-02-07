263

До 1 июля 2023 года в Самару доставят 12 новых трамвайных вагонов, которые городская администрация приобрела в 2022 году. Об этом в понедельник 6 февраля сообщила глава города Елена Лапушкина. Новый транспорт планируется направить на самые востребованные маршруты.

Также в планах модернизация уже имеющихся в областной столице трамваев с заменой корпусов для соответствия современным требованиям. Такое обновление в 2,5 раза дешевле закупки новых вагонов. Мероприятие включили в муниципальную программу развития общественного транспорта.

Помимо этого, в первом полугодии текущего года власти города планируют приобрести в лизинг не меньше 50 новых пассажирских автобусов, пишет Самру.