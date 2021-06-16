Дептранс Самары предложил электросамокатам замедлиться до 15 км/ч

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Департамент транспорта Самары направил кикшеринговым компаниям предложение о снижении скорости движения электросамокатов до 15 км/ч. Об этом ведомство сообщило во вторник газете «Самарское обозрение» в ответ на запрос издания.

Предложение направлено «во исполнение рекомендаций круглого стола», состоявшегося 3 июня в Самарской губернской думе. Отреагировали ли уже на него операторы краткосрочной аренды и как, не уточняется, пишет Обозрение.

В настоящее время департамент транспорта также собирает предложения от «заинтересованных органов администрации городского округа Самара» для того, чтобы определить т.н. «белые» и «черные» зоны. В первых можно будет размещать электросамокаты и ездить на них, на вторых их использование ограничат или запретят. О вероятности появления таких зон заместитель руководителя городского дептранса Юрий Тапилин сообщил в СМИ еще в мае.

Сами компании, как уже сообщало «СО», не восприняли рекомендации как обязательные к исполнению. Более того, в некоторых из них еще изучают, как это сделать технически. Другие вводят «медленные зоны», исходя из собственных представлений о том, где они необходимы.

Так, в компании «Urent» сообщили, что такие зоны появляются везде, где очень высокий пешеходный трафик.

В «Whoosh» еще только приступают к анализу пешеходной активности. («Начинаем анализировать тепловые карты, кто где как перемещался», – рассказал «СО» руководитель обособленного подразделения компании в Самаре Алексей Куваев.) Тем не менее у компании уже почти 40 зон движения до 15 км/ч. Это все места культурного отдыха. В перспективе Whoosh планирует ввести ограничения на всех людных перекрестках.

«Red Wheels» в обмен на движение до 15 км/ч предлагает более экономичный тариф.