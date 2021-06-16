Я нашел ошибку
Главные новости:
S7 Airlines запускает рейсы из Самары в Азербайджан
S7 Airlines запускает рейсы из Самары в Азербайджан
Дмитрий Азаров поручил провести ревизию медучреждений, оборудования и запасов лекарств в Самарской области
Дмитрий Азаров поручил провести ревизию медучреждений, оборудования и запасов лекарств в Самарской области
В Ставропольском районе грузовик сбил мотоциклиста
В Ставропольском районе грузовик сбил мотоциклиста
Дептранс Самары предложил электросамокатам замедлиться до 15 км/ч
Дептранс Самары предложил электросамокатам замедлиться до 15 км/ч
Организован перевод услуги оформления лицензии на перевозки пассажиров водным транспортом в электронный вид
Организован перевод услуги оформления лицензии на перевозки пассажиров водным транспортом в электронный вид
Впервые в Самарском университете им. Королева выпускники защищают дипломы в форме стартапов
Впервые в Самарском университете им. Королева выпускники защищают дипломы в форме стартапов
В Жигулевске сотрудники полиции изъяли у водителя из Таганрога поддельное удостоверение
В Жигулевске сотрудники полиции изъяли у водителя из Таганрога поддельное удостоверение
Больше половины самарцев будут делать ремонт самостоятельно
Больше половины самарцев будут делать ремонт самостоятельно
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.83
0.15
EUR 87.21
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Гонка Героев» пройдет 19 июня в Самаре
В Самаре прошел региональный этап молодежного чемпионата ПФО по «Что? Где? Когда?»
На «Солидарность Арене» завтра начнется фан-фестиваль «Наши парни. Играем за вас!»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

Дептранс Самары предложил электросамокатам замедлиться до 15 км/ч

16 июня 2021 12:30
49
Дептранс Самары предложил электросамокатам замедлиться до 15 км/ч

Департамент транспорта Самары направил кикшеринговым компаниям предложение о снижении скорости движения электросамокатов до 15 км/ч. Об этом ведомство сообщило во вторник газете «Самарское обозрение» в ответ на запрос издания.

Предложение направлено «во исполнение рекомендаций круглого стола», состоявшегося 3 июня в Самарской губернской думе. Отреагировали ли уже на него операторы краткосрочной аренды и как, не уточняется, пишет Обозрение.

В настоящее время департамент транспорта также собирает предложения от «заинтересованных органов администрации городского округа Самара» для того, чтобы определить т.н. «белые» и «черные» зоны. В первых можно будет размещать электросамокаты и ездить на них, на вторых их использование ограничат или запретят. О вероятности появления таких зон заместитель руководителя городского дептранса Юрий Тапилин сообщил в СМИ еще в мае.

Сами компании, как уже сообщало «СО», не восприняли рекомендации как обязательные к исполнению. Более того, в некоторых из них еще изучают, как это сделать технически. Другие вводят «медленные зоны», исходя из собственных представлений о том, где они необходимы.

Так, в компании «Urent» сообщили, что такие зоны появляются везде, где очень высокий пешеходный трафик.

В «Whoosh» еще только приступают к анализу пешеходной активности. («Начинаем анализировать тепловые карты, кто где как перемещался», – рассказал «СО» руководитель обособленного подразделения компании в Самаре Алексей Куваев.) Тем не менее у компании уже почти 40 зон движения до 15 км/ч. Это все места культурного отдыха. В перспективе Whoosh планирует ввести ограничения на всех людных перекрестках.

«Red Wheels» в обмен на движение до 15 км/ч предлагает более экономичный тариф.

Теги: кикшеринг самокат электросамокат

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сервисы аренды электросамокатов вернулись на улицы Петербурга
11 июня 2021, 11:40
Сервисы аренды электросамокатов вернулись на улицы Петербурга
В этом месяце зоны катания в центре будут ограничены, а скорость движения самокатов снижена. В стране
540
Почти каждый второй россиянин считает необходимым ограничить вождение самокатов
09 июня 2021, 12:10
Почти каждый второй россиянин считает необходимым ограничить вождение самокатов
Судя по комментариям опрошенных, чаще всего считают необходимым ограничивать скоростной режим. Транспорт
528
За два месяца работы в Самаре сервисов кикшеринга за медпомощью обратились уже 145 человек
03 июня 2021, 10:40
За два месяца работы в Самаре сервисов кикшеринга за медпомощью обратились уже 145 человек
12 человек после обращения были госпитализированы. Происшествия
576
В центре внимания
Самарские НКО лидеры конкурсного отбора Фонда президентских грантов
16 июня 2021  11:22
Самарские НКО лидеры конкурсного отбора Фонда президентских грантов
88
В Самарской области завершена посевная кампания
16 июня 2021  11:11
В Самарской области завершена посевная кампания
78
Снова желтый уровень опасности объявили в Самарской области
16 июня 2021  10:28
Снова желтый уровень опасности объявили в Самарской области
122
Губернатор подчеркнул, что Правительство Самарской области эффективно взаимодействует с правоохранительными органами и контрольно-надзорными ведомствами.
15 июня 2021  21:07
Дмитрий Азаров и заместитель Генпрокурора РФ Николай Шишкин обсудили реализацию нацпроектов в Самарской области
506
Вызывает опасения тот факт, что в ряде регионов РФ ситуация развивается не самым благоприятным образом.
15 июня 2021  20:35
Заседание оперштаба СО: Дмитрий Азаров поручил провести ревизию медучреждений, оборудования и запасов лекарств в регионе
1546
Весь список