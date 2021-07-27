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В Тольятти построят центр спортивной гимнастики Алексея Немова

27 июля 2021 12:45
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В Тольятти построят центр спортивной гимнастики Алексея Немова

Государственное автономное учреждение Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве» выдало положительное заключение по итогам повторного рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство в Тольятти «Немов-центра», где будут проходить соревнования национального и международного уровней.

В разработке концепции центра непосредственное участие принимает четырехкратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира Алексей Немов, в честь которого комплекс и получил свое название. Спортивный путь Алексея Немова начался как раз в Тольятти, где он с шести лет занимался спортивной гимнастикой в специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва Волжского автозавода, а в 1999 году он окончил Тольяттинский филиал Самарского государственного педагогического университета.

«Перед нами стоит очень много задач, которые предстоит решить. Это, конечно, непростое дело, но, я думаю, очень необходимое для людей, прежде всего, для детей, в которых мы должны вкладывать хорошие спортивные начинания и традиции… Центр спортивной гимнастики останется на долгие годы для людей, для детей, которые будут нас вспоминать. Поэтому всю работу надо делать очень четко, грамотно и качественно. Для того, чтобы она принесла пользу людям», - заявил олимпийский чемпион.

«Немов-центр» разместится на Революционной улице в Автозаводском районе города. Планируется, что помимо соревнований здесь будут проходить тренировки спортсменов и любительские занятия различными видами спорта. Также на базе комплекса создадут условия для полноценного отдыха спортсменов во время проведения соревнований, для чего на его территории возведут гостиницу на 120 мест, установят перголы, наружное освещение и парклеты. Фактически вокруг здания создадут современное общественное пространство.*

В самом центре обустроят открытые и закрытые оборудованные необходимым инвентарем спортивные площадки, складные трибуны, тренажерные залы, восстановительный комплекс с бассейном, сауной, медкабинетом и другие необходимые помещения.

Проектную документацию «Немов-центра» разработали в ООО «Волгатрансстрой-проект». Застройщик - ГКУ Самарской области «Управление капитального строительства».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.

Фото: pixabay.com

Теги: спортивная гимнастика центр

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