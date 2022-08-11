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Повторную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли свыше 537 тысяч жителей Самарской области

11 августа 2022 13:11
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Повторную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли свыше 537 тысяч жителей Самарской области

Как отмечают медицинские работники, сейчас особенно актуально укрепить иммунитет на фоне подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекции и своевременно пройти ревакцинацию.

«Избежать тяжелых последствий коронавирусной инфекции можно, если сделать защитную прививку. А также ревакцинироваться тем, у кого подошел срок. Именно коллективная массовая иммунизация поможет нам выстроить надежную защиту против инфекционных заболеваний, какими бы они ни были. Я настоятельно рекомендую жителям привиться от новой коронавирусной инфекции, пройти ревакцинацию, потому что иммунная защита действует в течение 6 месяцев, не забудьте вовремя поддержать свой иммунитет и укрепить организм», — отметила врач-инфекционист Самарской городской больницы №10 Кристина Кузьмина.

Жительница Куйбышевского района Наталья Кучерук в поликлинику пришла на ревакцинацию, ей помогли заполнить документы, врач расспросила ее о хронических заболеваниях, самочувствии, измерила температуру, давление и уровень сатурации. Нормальные показатели работы организма дали возможность направить ее на прививку. В процедурном кабинете женщине рассказали, какой вакциной она будет привита, как вести себя после прививки, на что обратить внимание.

«Я считаю, что прививаться в наше время необходимо, — отметила Наталья Кучерук. – У меня и возраст довольно солидный, и я не хочу заболеть, поэтому на прививку пришла уже в четвертый раз. Думаю, что сделанные прививки от новой коронавирусной инфекции и позволили мне остаться здоровой, не заболеть. Кроме того, это важно не только для моего здоровья, но и окружающих, для моей семьи. Прививки я переношу хорошо. Не было никаких побочных эффектов, повышенной температуры, болей. Поэтому я не боюсь и свободно вакцинируюсь, чего и всем желаю».

В четвертый раз пришла в процедурный кабинет и Татьяна Крайнова. «Я не работаю, на пенсии, но дома не сижу. Общаюсь с родственниками, друзьями, поэтому всегда выполняю все рекомендации врачей. Я всегда помню, когда пройдет полгода и мне надо явиться в поликлинику. Чего проще - прийти и вакцинироваться, но я уверена, что именно это помогает и защищает и меня, и моих близких, и всех окружающих», — поделилась Татьяна Николаевна.

Специалисты напоминают, иммунопрофилактика опасной инфекции особенно важна для пациентов из групп риска, к которым относятся люди старше 60 лет, а также те, кто страдает заболеваниями дыхательных путей, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и другими хроническими болезнями.

Для повторной вакцинации от новой коронавирусной инфекции можно использовать любую из отечественных вакцин. Обращаем внимание, ревакцинацию можно пройти и первым компонентом вакцины «Спутник V», который абсолютно идентичен вакцине «Спутник Лайт». Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по горячей линии по номеру «122», телефонам поликлиник.

 

Теги: Вакцинация Коронавирус

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