Оперштаб СО: новые рекомендации

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Оперштаб СО:

- рекомендовано перенести начало дополнительных недельных каникул для первоклассников Самарской области с 14 февраля на 7 февраля;

- решение о переводе на дистанционное обучение учеников 5-8 и 10 классов (с 7 февраля на 2 недели) рекомендовано принимать муниципальными штабами, с учетом эпидемиологической ситуации в муниципальном образовании;

- решение о переводе на дистант учащихся вузов принимает ректор каждого учебного заведения;

- в ближайшее время (в понедельник-вторник) больничный можно будет оформить по телефону. Ожидается решение федеральных властей.



Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил Минздраву 63-го региона контролировать исполнение.

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