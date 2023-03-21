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Медики сообщили о новых осложнениях у больных ковидом

21 марта 2023 12:40
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Медики сообщили о новых осложнениях у больных ковидом

Опрошенные ТАСС эксперты высказали считают, что коронавирус изменил свою структуру воздействия на организм, при этом последствия инфекции для здоровья по-прежнему остаются серьезными.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков объяснил, что в глобальном масштабе коронавирус стал частично нарушать работу органов, снижать иммунитет и увеличивать восприимчивость к факторам стресса и агрессии от других вирусов и негативных внешних факторов. Штамм "омикрон" сильнее влияет на желудочно-кишечный тракт и органы эндокринной системы, чем варианты вируса, распространявшиеся ранее. Чаще всего такое происходит у детей.

Эксперт отметил, что вирус по-прежнему влияет на нервную систему и память. В результате перенесенного коронавируса нарушаются нейросенсорные связи, которые ранее функционировали нормально – это требует дополнительного восстановления. Тимаков также отметил, что пациенты могут страдать от "мозгового тумана", когда им трудно понимать, что им говорят, и они забывают о чем была речь.

Теги: Коронавирус

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