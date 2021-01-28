Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19

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Правительство утвердило распределение регионам дополнительных бюджетных ассигнований на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в соответствии с временными методическими рекомендациями Минздрава России «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID -19)».

Самарской области на эти цели выделено 38 651,4 тыс. рублей. Об этом сообщил член Комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований, депутат Госдумы от Самарской области Леонид Симановский. Решение о выделении средств было принято Правительством после одобрения Комиссией.

Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.

Ранее в декабре Самарской области на эти цели было выделено 66 091,6 тыс. рублей.

Леонид Симановский пояснил: «Парламентская Комиссия по перераспределению бюджетных ассигнований, членом которой я являюсь, вместе с Правительством продолжает выделять дополнительную финансовую помощь регионам в условиях пандемии. В том числе, мы продолжаем выделять регионам средства для обеспечения бесплатными лекарствами всех проходящих лечение от новой коронавирусной инфекции амбулаторно - это поручение Президента. Выделенные дополнительные средства помогут Самарской области своевременно обеспечить бесплатными лекарствами всех жителей, проходящих лечение на дому.»

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