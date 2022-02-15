Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

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На 15.02.2022 в регионе за сутки госпитализировано 545 пациентов.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 16254, нарастающим итогом 5696668.

Подтверждено за сутки 3193 случая COVID-19:

- 357 в г. Самара

- 1274 в г. Тольятти

- 294 в г. Новокуйбышевск

- 244 в г. Сызрань

- 184 в Нефтегорском районе

- 144 в г. Чапаевск

- 1 в Красноярском районе

- 96 в г. Октябрьск

- 77 в Шигонском районе

- 74 в Богатовском районе

- 73 в Шенталинском районе

- 45 в Приволжском районе

- 44 в Большеглушицком районе

- 43 в Хворостянском районе

- 31 в Кошкинском районе

- 30 в Похвистневском районе

- 29 в Волжском районе

- 27 в Елховском районе

- 25 в Пестравском районе

- 24 в г. Похвистнево

- 19 в Ставропольском районе

- 17 в Безенчукском районе

- 12 в Борском районе

- 10 в Челно-Вершинском районе

- 8 в г. Жигулевск

- 4 в Клявлинском районе

- 4 в Исаклинском районе

- 3 в Сызранском районе

2915 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 278 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 274113 случаев коронавируса.

Скончались 6903 человека (нарастающим итогом), в том числе 16 за сутки.

Дополнительно на 13.02.2022:

- Самарская область занимает 4 место по охвату тестированием – 690 на 100 тысяч населения (ПФО – 574, РФ – 531); лидируют в ПФО – Кировская область – 804, Нижегородская область – 762, Республика Удмуртия – 716;

- выявлено новых случаев COVID-19 за сутки 102 на 100 000 населения – 9 место в ПФО (ПФО – 127, РФ – 123); в начале списка в ПФО – Пермский край – 213, Республика Удмуртия – 185, Оренбургская область – 168;

- по приросту заболеваемости за сутки регион занимает 14 место в округе - -2,3% (ПФО – 46,8%, РФ – 18,8%); в начале списка в округе – Республика Татарстан – 140%, Пензенская область – 92,3%, Республика Башкортостан – 88,8%;

- выявлено за сутки пневмоний – 7 на 100 тысяч населения – 6 место в ПФО (ПФО – 6, РФ – 5), в начале списка – Нижегородская область – 22, Республика Чувашия – 12, Ульяновская область и Пензенская область – 9;

- госпитализировано за сутки 10 человек на 100 тысяч населения – 6 место в ПФО (ПФО – 10, РФ – 10). В начале списка – Республика Мордовия и Кировская область – 16, Республика Чувашия – 15.

Фото: pixabay