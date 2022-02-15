Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

На 15.02.2022 в регионе за сутки госпитализировано 545 пациентов.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 16254, нарастающим итогом 5696668.
Подтверждено за сутки 3193 случая COVID-19:
- 357 в г. Самара
- 1274 в г. Тольятти
- 294 в г. Новокуйбышевск
- 244 в г. Сызрань
- 184 в Нефтегорском районе
- 144 в г. Чапаевск
- 1 в Красноярском районе
- 96 в г. Октябрьск
- 77 в Шигонском районе
- 74 в Богатовском районе
- 73 в Шенталинском районе
- 45 в Приволжском районе
- 44 в Большеглушицком районе
- 43 в Хворостянском районе
- 31 в Кошкинском районе
- 30 в Похвистневском районе
- 29 в Волжском районе
- 27 в Елховском районе
- 25 в Пестравском районе
- 24 в г. Похвистнево
- 19 в Ставропольском районе
- 17 в Безенчукском районе
- 12 в Борском районе
- 10 в Челно-Вершинском районе
- 8 в г. Жигулевск
- 4 в Клявлинском районе
- 4 в Исаклинском районе
- 3 в Сызранском районе
2915 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 278 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 274113 случаев коронавируса.
Скончались 6903 человека (нарастающим итогом), в том числе 16 за сутки.
Дополнительно на 13.02.2022:
- Самарская область занимает 4 место по охвату тестированием – 690 на 100 тысяч населения (ПФО – 574, РФ – 531); лидируют в ПФО – Кировская область – 804, Нижегородская область – 762, Республика Удмуртия – 716;
- выявлено новых случаев COVID-19 за сутки 102 на 100 000 населения – 9 место в ПФО (ПФО – 127, РФ – 123); в начале списка в ПФО – Пермский край – 213, Республика Удмуртия – 185, Оренбургская область – 168;
- по приросту заболеваемости за сутки регион занимает 14 место в округе - -2,3% (ПФО – 46,8%, РФ – 18,8%); в начале списка в округе – Республика Татарстан – 140%, Пензенская область – 92,3%, Республика Башкортостан – 88,8%;
- выявлено за сутки пневмоний – 7 на 100 тысяч населения – 6 место в ПФО (ПФО – 6, РФ – 5), в начале списка – Нижегородская область – 22, Республика Чувашия – 12, Ульяновская область и Пензенская область – 9;
- госпитализировано за сутки 10 человек на 100 тысяч населения – 6 место в ПФО (ПФО – 10, РФ – 10). В начале списка – Республика Мордовия и Кировская область – 16, Республика Чувашия – 15.
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