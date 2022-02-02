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Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

2 февраля 2022 14:19
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В Самаре за сутки заболели 1134 человека.

На 2 февраля в регионе за сутки госпитализировано 323 пациента.
 Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 20731, нарастающим итогом 5373812.
 Подтверждено за сутки 2922 случая COVID-19:
- 1134 в г. Самара
- 419 в г. Тольятти
- 179 в г. Сызрань
- 167 в г. Кинель
- 114 в г.Новокуйбышевск
- 99 в г. Жигулевск
- 95 в Красноярском районе
- 82 в Волжском районе
- 79 в Сергиевском районе
- 60 в Ставропольском районе
- 58 в Кинельском районе
- 50 в Шигонском районе
- 44 в г. Чапаевск
- 34 в Сызранском районе
- 32 в Нефтегорском районе
- 29 в Хворостянском районе
- 29 в Большеглушицком районе
- 27 в Красноармейском районе
- 26 в Большечерниговском районе
- 26 в Безенчукском районе
- 24 в Приволжском районе
- 24 в Кошкинском районе
- 24 в Борском районе
- 18 в Пестравском районе
- 16 в Елховском районе
- 16 в г. Октябрьск
- 10 в Кинель-Черкасском районе
- 6 в Алексеевском районе
- 1 в Шенталинском районе
2655 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 267 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 227390 случаев коронавируса.
Скончались 6719 человек (нарастающим итогом), в том числе 14 за сутки.

Дополнительно на 31.01.2022:
- Самарская область занимает 2 место по охвату тестированием – 698 на 100 тысяч населения (ПФО – 488, РФ – 529); также лидируют в ПФО – Нижегородская область – 737, Кировская область – 691;
- выявлено новых случаев COVID-19 за сутки 85 на 100 000 населения – 2 место в ПФО (ПФО – 56, РФ – 86); в начале списка в ПФО – Пермский край – 127, Республика Удмуртия – 81;
- по приросту заболеваемости за сутки регион занимает 8 место в округе – 135,4% (ПФО – 136,4%, РФ – 98,6%); в начале списка в округе – Республика Чувашия – 220,3%, Пермский край – 217,4%, Ульяновская область – 197,2%;
- выявлено за сутки пневмоний – 4 на 100 тысяч населения – 8 место в ПФО (ПФО – 4, РФ – 6), в начале списка – Республика Чувашия – 15, Республика Марий Эл – 12, Пензенская область и Республика Мордовия – 8;
- госпитализировано за сутки 11 человек на 100 тысяч населения – 6 место в ПФО (ПФО – 10, РФ – 11). В начале списка – Кировская область – 17, Республика Марий Эл – 16, Республика Чувашия и Пермский край – 13.

 

Фото:   pixabay

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