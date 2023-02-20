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Военнослужащие из Тольятти стали серебряными призерами чемпионата ЦВО по армейскому рукопашному бою

20 февраля 2023 15:35
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Всего за победу боролись порядка 100 военнослужащих.

Чемпионат Центрального военного округа по армейскому рукопашному бою среди военнослужащих объединений, соединений и воинских частей, дислоцированных на Урале, в Сибири и Поволжье, а также курсантов высших военных учебных заведений завершился в Екатеринбурге.

Всего за победу боролись порядка 100 военнослужащих, среди которых 10 спортсменов имели звание мастера спорта, 26 – кандидата в мастера спорта, 11 – первого разряда. В соответствии с Единой Всероссийской спортивной классификацией победителю этапа присваивается звание «кандидат в мастера спорта России», серебряному и бронзовому призеру присваивается спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта России» по армейскому рукопашному бою.

На церемонии награждения с поздравительной речью и напутственными словами к спортсменам, судьям и тренерам обратился помощник командующего войсками ЦВО полковник Игорь Сущев.

«Золото» турнира завоевала команда военнослужащих соединения ВВС и ПВО, почетное второе место присуждено военнослужащим отдельной бригады специального назначения (г. Тольятти). «Бронзу» завоевала команда Тюменского высшего военного инженерного училища.

Победители и призеры награждены медалями, грамотами и памятными подарками. Представителям команд победительниц дополнительно были вручены кубки. Кроме того, по итогам чемпионата будет сформирована команда, которая представит округ на чемпионате Вооруженных Сил России по армейскому рукопашному бою. Всеармейский турнир состоится в марте 2023 года в столице Республики Бурятии – Улан- Удэ, сообщает пресс-служба ЦВО.

 

Фото:  пресс-служба ЦВО

 

Теги: Мероприятия

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