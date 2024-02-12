В Тольятти прошли чемпионат и первенство ПФО по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе

В Тольятти в ФСК "Батут", возведенном в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни", с 9 по 11 февраля проходили чемпионат и первенство ПФО по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе.
В соревнованиях участвовали 315 спортсменов в разных возрастных группах: от детей 9 лет до взрослых, в том числе члены основной и юниорской сборной России.
Представители Самарской области выступили успешно, завоевав медали практически во всех дисциплинах.
В командных соревнованиях сборная Самарской области выиграла 14 золотых медалей.