В Тольятти прошли чемпионат и первенство ПФО по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе

170

В Тольятти в ФСК "Батут", возведенном в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни", с 9 по 11 февраля проходили чемпионат и первенство ПФО по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе.



В соревнованиях участвовали 315 спортсменов в разных возрастных группах: от детей 9 лет до взрослых, в том числе члены основной и юниорской сборной России.



Представители Самарской области выступили успешно, завоевав медали практически во всех дисциплинах.



В командных соревнованиях сборная Самарской области выиграла 14 золотых медалей.

Фото: Федерация прыжков на батуте Самарской области