В Тольятти продет круглый стол: Спартакиада боевых искусств "Непобедимая Держава"

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Поговорим о будущем российского спорта?

4 ноября в программе «Непобедимой Державы» - круглый стол на эту злободневную тему. Высказываться и отвечать на вопросы аудитории будут не только спортсмены, но и представители киноиндустрии.

Специальный гость – писатель-фантаст Андрей Белянин.

Ведущий круглого стола - Рафаэль Войнов. Режиссёр театра, кино и телевидения, практический психолог, автор кинопроекта "Девичьи горы - народное кино".

Мероприятие состоится 4 ноября с 12:00 до 14:00 по адресу: ул. Белорусская, 14, в актовом зале Тольяттинского государственного университета.

Вход свободный по предварительной регистрации в группе Спартакиада «Непобедимая Держава» (https://vk.com/club77217585) - для участия напишите в сообщения группы – «Ф.И.О. на круглый стол 4 ноября»