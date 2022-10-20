В Сызрани пройдут соревнования по спортивной гимнастике на призы Максима Алешина

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В Сызрани состоятся l Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на призы бронзового призера Олимпийских игр Максима Алешина. Турнир пройдет с 28 по 30 октября в ФОК «Надежда» (Сызрань, пр. Космонавтов, 1А). Вход свободный.

Свое мастерство продемонстрируют гимнасты из многих регионов страны. Спортсмены будут состязаться в многоборье и в личном первенстве.

Программа соревнований:

Пятница, 28 октября:

11:00 — Торжественное открытие соревнований;

11:30 — Представление команд. Круговая разминка;

12:00 — Начало соревнований.

Суббота, 29 октября:

11:00 – Начало соревнований;

Награждение (личное первенство, многоборье).

Воскресенье, 30 октября:

10:00 – Начало соревнований;

Награждение победителей и призеров в финалах – после двух видов многоборья.