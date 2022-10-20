В Сызрани пройдут соревнования по спортивной гимнастике на призы Максима Алешина

В Сызрани состоятся l Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на призы бронзового призера Олимпийских игр Максима Алешина. Турнир пройдет с 28 по 30 октября в ФОК «Надежда» (Сызрань, пр. Космонавтов, 1А). Вход свободный.
Свое мастерство продемонстрируют гимнасты из многих регионов страны. Спортсмены будут состязаться в многоборье и в личном первенстве.
Программа соревнований:
Пятница, 28 октября:
11:00 — Торжественное открытие соревнований;
11:30 — Представление команд. Круговая разминка;
12:00 — Начало соревнований.
Суббота, 29 октября:
11:00 – Начало соревнований;
Награждение (личное первенство, многоборье).
Воскресенье, 30 октября:
10:00 – Начало соревнований;
Награждение победителей и призеров в финалах – после двух видов многоборья.