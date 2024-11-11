В Самарской области продолжается конкурс на соискание премии в области физической культуры и спорта

122

Номинации:

Спортсмен года (в олимпийских видах спорта, в неолимпийских видах спорта, в адаптивном спорте)

Тренер года (по олимпийским видам спорта, по неолимпийским видам спорта, по адаптивным видам спорта)

Детский тренер

Команда года

Тренер клубов по месту жительства

Ветеран спорта

Спортивный муниципалитет



Номинантов выдвигают органы местного самоуправления в области физкультуры и спорта городов и районов области и физкультурно-спортивные организации.



Прием документов - до 20 ноября.

Фото: Минспорта региона.