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В Самарской области продолжается конкурс на соискание премии в области физической культуры и спорта
В Самарской области продолжается конкурс на соискание премии в области физической культуры и спорта
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В Самарской области продолжается конкурс на соискание премии в области физической культуры и спорта

11 ноября 2024 13:59
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В Самарской области продолжается конкурс на соискание премии в области физической культуры и спорта

Номинации:

  •  Спортсмен года (в олимпийских видах спорта, в неолимпийских видах спорта, в адаптивном спорте)
  •  Тренер года (по олимпийским видам спорта, по неолимпийским видам спорта, по адаптивным видам спорта)
  •  Детский тренер
  •  Команда года
  •  Тренер клубов по месту жительства
  •  Ветеран спорта
  •  Спортивный муниципалитет


Номинантов выдвигают органы местного самоуправления в области физкультуры и спорта городов и районов области и физкультурно-спортивные организации.

Прием документов - до 20 ноября.

Фото: Минспорта региона. 

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