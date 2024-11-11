В Самарской области продолжается конкурс на соискание премии в области физической культуры и спорта

Номинации:
- Спортсмен года (в олимпийских видах спорта, в неолимпийских видах спорта, в адаптивном спорте)
- Тренер года (по олимпийским видам спорта, по неолимпийским видам спорта, по адаптивным видам спорта)
- Детский тренер
- Команда года
- Тренер клубов по месту жительства
- Ветеран спорта
- Спортивный муниципалитет
Номинантов выдвигают органы местного самоуправления в области физкультуры и спорта городов и районов области и физкультурно-спортивные организации.
Прием документов - до 20 ноября.
Фото: Минспорта региона.