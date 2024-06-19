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В Рыбинске завершилось первенство России по пляжному теннису среди юношей и девушек

19 июня 2024 16:29
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Спортсмены региона вернулись домой с медалями.

19 июня в Рыбинске завершилось первенство России по пляжному теннису среди юношей и девушек в возрастных группах до 17 и до 15 лет.

У юношей до 17 лет победителями стали тольяттинцы Илья Кукушин и Арсений Тарасов, еще один тольяттинец Тимур Шулятьев в паре с петербуржцем Михаилом Макаровым завоевал серебро.

В соревнованиях девушек до 17 лет победительницей стала самарчанка Алина Зайцева в паре с Дианой Израйлевой из Рыбинска, на втором месте - представительница Самары Олеся Бородина в паре с петербурженкой Юлианой Андреевой, бронза у тольяттинки Софии Родиной, выступавшей в паре с Елизаветой Куценко из Санкт-Петербурга.

В смешанном парном разряде серебряные медали у Алины Зайцевой и Ильи Кукушина, бронза у Арсения Тарасова в паре с Дианой Израйлевой.

У юношей до 15 лет победителем стал самарско-тольяттинский дуэт Тимофей Мартынов и Георгий Попека, серебро у тольяттинцев Глеба Данилова и Тимофея Кустова, бронза у тольяттинца Максима Гайлюса в паре с москвичом Антоном Французовым.

У девушек до 15 лет третье место заняли тольяттинки Алена Ошкина и Алена Самарина.

В смешанном парном разряде серебро у Алены Ошкиной и Тимофея Мартынова, бронза у самарца Николая Колайдо в паре со Златой Шибаловой из Санкт-Петербурга.

 

Фото:    минспорта СО

Теги: Самара

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