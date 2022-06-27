В Калуге прошел финальный этап XI летней Спартакиады учащихся по тхэквондо ВТФ

98

Соревнования прошли во Дворце спорта «Центральный». В Спартакиаде приняли участие свыше 260 сильнейших спортсменов из 44 регионов. Возраст спортсменов от 15 до 17 лет.

В составе сборной Самарской области выступили 9 атлетов, которые по итогу состязаний завоевали 7 медалей:



Золотые медали:

Баннова Анастасия (в/к 55 кг);

Ангелова Алиса (в/к 46 кг);

Сергеева Кристина (в/к 68 кг);

Логвинова Анна (в/к 44 кг);

Серебряные медали:

Саламов Тунджай (в/к 59 кг);

Балахнев Дмитрий (в/к 48 кг);

Шишканов Егор (в/к 45 кг).



В общекомандном зачете сборная Самарского региона заняла второе место, набрав 618 баллов. На первом месте сборная Москвы (796). На третьем - представители Санкт-Петербурга (613).



Напомним, финальные соревнования XI летней Спартакиады учащихся России проводятся с 25 мая по 11 сентября на территории 22 субъектов. В программу включены соревнования по 47 видам спорта. Разыгрывается 494 комплекта медалей. В финальных соревнованиях запланировано участие около 14 600 человек – спортсменов, тренеров и специалистов.

Фото: минспорта СО