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Сегодня в Москве прошел Совет Единой Лиги ВТБ

17 июня 2025 15:11
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Генеральный директор нашего клуба Игорь Бочкарев был избран в Совет Единой Лиги ВТБ.

На Совете были подведены итоги прошедшего сезона, а также утвержден состав участников сезона-2025/2026. В нем выступят 11 клубов: «Самара», «Автодор», «Енисей», «Зенит», «Локомотив-Кубань», «МБА-МАИ», «Пари Нижний Новгород», «Парма», УНИКС, «Уралмаш», ЦСКА. 

Структура турнира претерпит изменения. 11 клубов сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и на выезде). Команды, занявшие места с 1-го по 8-е, сыграют в плей-офф. Стадия плей-ин в грядущем сезоне проводиться не будет.

Старт регулярного сезона Единой Лиги ВТБ намечен на 1 октября. Завершится «регулярка» 22 апреля 2026 года.

Генеральный директор нашего клуба Игорь Бочкарев был избран в Совет Единой Лиги ВТБ.

Игорь Бочкарев, генеральный директор баскетбольного клуба «Самара»:

 – Хочу поблагодарить руководство Единой Лиги ВТБ и правительство Самарской области за поддержку, которую наш клуб чувствовал на протяжении таких непростых последних месяцев. Теперь нам нужно оправдать то доверие, которое было оказано клубу на Совете Лиги. Знаю, как за судьбу «Самары» переживают болельщики – и должен их заверить: подготовка к новому сезону не прекращалась ни на день! Нам еще предстоит много работы по комплектованию команды. Важно сохранить тех ребят, наших воспитанников, которые в минувшем сезоне уже имели возможность сыграть в Единой Лиге ВТБ и почувствовать уровень турнира – в новом сезоне им предстоит сделать еще один шаг вперед. Но мы ищем и варианты усиления: и болельщики, и руководство региона, безусловно, хотят, чтобы «Самара» представляла собой серьезную силу.

 

Фото:   vtb-league.com

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