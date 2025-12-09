Сборная региона стала победителем всероссийских соревнований по универсальному бою

В Волгограде накануне Дня Героев Отечества состоялись всероссийские соревнования по универсальному бою, посвященные памяти офицеров Сил специальных операций.

В соревнованиях приняли участие спортсмены от 12 лет и старше в дисциплинах «универсальный бой» и «универсальный бой - лайт» - всего более 600 участников из 25 регионов России.

В состав сборной Самарской области вошли 40 спортсменов из Самары, Кинеля, Сызрани, Отрадного и Кинель-Черкассов.

В общекомандном зачете сборная Самарской области заняла первое место.

Фото: Самарский спорт