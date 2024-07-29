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Самарские спортсмены успешно выступили на юбилейном ХХ чемпионате России по мини-гольфу, прошедшем 22-29 июля на б\о «Сурские зори» (Чувашская Республика) Чемпионом среди мужчин стал Тимур Рамазанов (Самара). Игорь Пантелеймонов (Самара) получил серебро, Матвей Соболев (Тольятти) бронзу.

Среди женщин золотую медаль выиграла Виктория Хазеева (Тольятти), Тамара Романишина (Тольятти) получила серебренную медаль.

В командном турнире среди мужчин золото выиграла команда «Самара», у женщин команда «Волгарь 1» (Тольятти).

Фото: Комсомольский район Тольятти