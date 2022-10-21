Самарские росгвардейцы приняли участие в футбольном турнире в память о погибшем коллеге

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В преддверии празднования 70-летия службы, в Самарской области сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии приняли участие в турнире по мини-футболу. Соревнования проводят ежегодно и посвящены памяти их погибшего коллеги, кавалера ордена Мужества Олега Носырева.

Участие в футбольных баталиях приняли сборные команды из тринадцати подразделений. Главными претендентами на кубок УВО Росгвардии по Самарской области стали три команды. По итогу соревнований, в бескомпромиссной борьбе, показав отличную сыгранность и хорошую техническую подготовленность, победителями оказались сотрудники МОВО по г. Тольятти. Второе место заняли сотрудники 2 батальона УВО по г. Самаре, а третьими стали представители Сызранского МОВО.

По окончании мероприятия все участники спортивного соревнования, упорно сражавшиеся за победу, награждены дипломами, а победителям вручили кубок.