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Самара примет крупный турнир по профессиональному боксу «Буря на Волге»

20 августа 2021 14:48
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19 августа состоялась пресс-конференция, посвященная значимому спортивному событию.

В четверг, 19 августа, состоялась пресс-конференция, посвященная значимому спортивному событию осени – профессиональному турниру по боксу «Буря на Волге». Инициатором турнира выступила Самарская областная федерация бокса при поддержке Федерации бокса России, Правительства Самарской области, промоутерской компании «Патриот». 

В ноябре Самара примет крупный турнир по профессиональному боксу «Буря на Волге». Как отметил заместитель председателя Правительства Самарской области, председатель наблюдательного совета областной федерации бокса Александр Фетисов, выбор именно Самары не случаен: «Бокс в Самаре любят. Куйбышевско-самарская школа бокса создана многими поколениями спортсменов и профессиональных тренеров. Евгений Юдин, Василий Шишов, Дмитрий Выборнов, Олег Саитов, Александр Алексеев и другие достойно защищали честь страны и области».

Турнир пройдет в новом Дворце спорта, строительство которого завершается на месте бывшего Дворца спорта ЦСК ВВС. До официального открытия площадки остались буквально несколько недель. Запуск объекта лично держит на контроле Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Турнир по боксу станет первым значимым зрелищным событием на этой арене.

Главным боем вечера, по словам промоутера Владимира Хрюнова, будет поединок с участием одного из самых известных профессиональных боксеров из Самары Максима Власова. Среди профессионалов он претендент на титул чемпиона мира по версии WBO (2021) в полутяжёлом весе, претендент на титул временного чемпиона мира по версии WBO (2018), чемпион по версиям WBC Silver (2018—2019), WBA Continental (2017), WBA International (2016), IBO Inter-Continental (2016) в 1-м тяжёлом весе. Чемпион WBC Baltic (2011—2013) и WBC Asian Boxing Council (2010) во 2-м среднем весе. «Для меня честь провести поединок в Самаре. Это будет особый для меня, 50-й юбилейный бой. Впервые с 2009 года я выступлю перед своими болельщиками в Самаре», - поделился спортсмен. 

По словам Владимира Хрюнова, это будет не просто турнир, а яркое спортивное шоу. Также в программу «Бури на Волге» войдет титульный бой чемпиона Asia по версии WBA Эдгарда Москвичева из Санкт-Петербурга и бой за титул чемпиона России самарца Владимира Маркелова. По словам организаторов, турнир станет значимым событием в жизни города и области и будет способствовать популяризации бокса в частности и спорта в целом.

 

Теги: бокс Самара турнир

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