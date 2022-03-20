"Игры ГТО": Самарская область получила сертификаты на комплекты спортивного оборудования

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Сборная Самарской области в 2021 году принимала участие во II Всероссийском фестивале чемпионов "Игры ГТО" и заняла 3-е место в командной гонке "Эстафета ГТО". Все три региона-победителя: Белгородская, Челябинская и Самарская области, помимо медалей и дипломов, получили сертификаты на комплекты спортивного оборудования.



В комплект входит мобильное оборудование для выполнения испытаний комплекса ГТО: скамья для наклона, скамья и контактная платформа для отжиманий, мишень для метания мяча, электронный тир и другие снаряды, а также информационный стенд для размещения информации и нормативов. Оборудование изготовлено в России с применением новых технологий, которые повышают его износостойкость. Подобные спортивные снаряды установлены на площадках ГТО, открывающихся в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни", в 60 регионах страны.



"Хочу поздравить команду Самарской области с успешным выступлением на "Играх ГТО". Именно такие спортсмены, как вы, сейчас задают тон физкультурно-спортивной индустрии в регионах. Надеюсь, что новое оборудование ГТО станет отправной точкой для новых побед!", - отметил представитель лицензиата комплекса ГТО, генеральный директор ООО "СОГТО" Андрей Пройдаков.

Фото: минспорт СО