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Ученые университета МИСИС разработали "тканевой пистолет"  для сшивания ран в военно-полевых условиях

5 апреля 2023 20:36
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"Пистолет" может останавливать кровотечения и запускать регенеративные процессы при ранениях легкой и средней степени тяжести.

Ученые университета МИСИС разработали "тканевой пистолет", сшивающий раны биополимерами, разработка предназначена для работы в военно-полевых условиях и в зоне ЧС, "пистолет" может останавливать кровотечения и запускать регенеративные процессы при ранениях легкой и средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

"В Университете МИСИС представили первый в России "тканевой пистолет", который может останавливать кровотечения и запускать регенеративные процессы при ранениях легкой и средней степени тяжести. Устройство, созданное в НОЦ Биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС, предназначено для работы в военно-полевых условиях и в зоне ЧС", — говорится в сообщении.

В вузе пояснили, что барьерный эффект на поврежденной коже создается за счет параллельной двухкомпонентной высокоточной подачи обезболивающих, кровоостанавливающих, антибактериальных и других веществ на рану, при сшивке биоактивный материал создает пленку на ране, предотвращая попадание бактериальной инфекции и создавая благоприятные условия для ее ускоренного заживления, а для профилактики бактериального заражения и обезболивания возможно использование материалов с добавлением лекарственных средств (антибиотиков, анестетиков).

При нажатии ультразвуковая система одномоментно собирает все компоненты в области печати, тем самым формируя полимерный сшитый биоматериал, способный останавливать кровотечение и ускорять регенерацию ткани.

Добавляется, что корпус и детали напечатаны в НИТУ МИСИС c помощью FDM и SLA технологий 3D-печати, себестоимость изготовленного образца — 40 тысяч рублей, как отмечают создатели устройства, при запуске в промышленное производство будет использоваться уже не 3D-печать, а литье из пластика, что сделает его еще дешевле, но при необходимости 3D-принтер можно использовать для печати деталей "пистолета" в зоне военных действий.

Отмечается, что система поддерживает шприцы с биоматериалами в два раза большего объема, чем у мировых аналогов (до 22 миллилитров), что повышает автономность устройства.

"Полное название запатентованного устройства — ручной автономный комплекс двухкомпонентной 3D-биопечати с ультразвуковой системой полимеризации для лечения раневых поверхностей. Широкие возможности по ручному электромеханическому управлению подачей материалов позволяют точно подстраивать соотношения компонентов и изменять его в режиме реального времени", — заключили в вузе.

 

Фото:  misis.ru

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