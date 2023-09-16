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В восьмом туре Мир РПЛ «Крылья Советов» в Москве встречались с ЦСКА.

Счет в матче открыли самарцы уже на второй минуте встречи. После передачи Никиты Салтыкова с ударом Фернандо Костанца голкипер армейцев Игорь Акинфеев справился, а первым на добивании оказался начавший эту атаку Николай Рассказов – 0:1. На 22 минуте встречи Фернандо Костанца вынудил ошибиться защитника ЦСКА Константина Кучаева, после чего Амар Рахманович вывел Никиту Салтыкова один на один, он и отправил мяч в сетку ворот – 0:2. На 32 минуте встречи Иван Ломаев попал рукой в лицо Виллиану Роша и главный арбитр встречи Артем Любимов после просмотра VAR назначил пенальти. С одиннадцатиметровой отметки пробил Антон Заболотный, голкипер самарцев достал мяч, но тот все-таки влетел в ворота – 1:2. На 62 минуте встречи Виллиан Роша получил второе в мачте предупреждение и был удален. Хозяева поля несмотря на то, что остались в меньшинстве, больше атаковали и в результате на 75 минуте встречи Федор Чалов сравнял счет – 2:2.

В компенсированное время за фол последней надежды Александр Солдатенков получил красную карточку и он, как и получивший четвертое в сезоне предупреждение Фернандо Костанца, пропустит следующий матч РПЛ с «Сочи».

В составе «Крыльев» выйдя на замену на 89 минуте дебютировал Егор Ушаков.

Следующий матч «Крылья Советов» проведут в Калининграде с «Балтикой». Игра четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России состоится во вторник, 19 сентября, в 18:15, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"