Житель Саратовской области ездил по поддельному водительскому удостоверению в Самарской области

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Он задержан сотрудниками Госавтоинспекции.

В январе текущего года во время несения службы на 50-м километре автодороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» вблизи села Николаевка сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов легковой автомобиль Lada Largus.

Во время административной процедуры, находящийся за рулем 59-летний мужчина, предъявил полицейским водительское удостоверение, которое вызвало у сотрудников сомнения в его подлинности.

Документ в присутствии понятых госавтоинспекторы изъяли и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа его изготовления, а также признаков подделки. Автомобиль инспекторы поместили на специализированную стоянку, водителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По результатам исследования установлено, что документ выполнен способом электрофотографии с применением струйного принтера и не соответствуют образцу, т.е. имеет признаки подделки.

Со слов ранее не судимого жителя Саратовской области, он приобрел поддельное водительское удостоверение в сети Интернет, после того, как суд лишил его водительских прав на 5 лет, а он не нашел времени, после отбытия наказания, вновь получить документ.

Отделом дознания Отдела МВД России по Волжскому району мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».

Уголовное дело расследовано и с обвинительным актом в отношении фигуранта направлено в суд для принятия решения по существу.

Волжский районный суд Самарской области доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, признал достаточными для вынесения мужчине обвинительного приговора. С учётом всех обстоятельств по делу, подсудимому назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.