Вечером в Тольятти водитель сбил пешехода

189

8 марта на территории Самарской области зарегистрировано 1 ДТП, в котором пострадал 1 человек.

ДТП произошло в 19:25 в Комсомольском районе города Тольятти. Водитель 2002 года рождения (стаж управления транспортным средством категории «В» составляет 4 месяца, с момента получения прав к административной ответственности не привлекался), управляя автомобилем «ВАЗ 2114», в пути следования по Волжскому шоссе не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на пешехода 1974 года рождения. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что пешеход переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля вне пешеходного перехода. Пешеход госпитализирован.