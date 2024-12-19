В Тольятти в снегопад иномарка сбила женщину

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18 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 1 человек. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 259 нарушений ПДД РФ, в том числе 8 нарушений правил перевозки детей и 11 фактов управления транспортными средствами водителями, имеющими признаки опьянения.

ДТП в условиях снегопада произошло в 07-45 час. в Тольятти. Мужчина 1951 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Tiguan, двигался по ул. 50 лет Октября со стороны ул. Победы в направлении ул. После обследования пешеходу рекомендовано амбулаторное лечение.