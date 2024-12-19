Я нашел ошибку
Главные новости:
Ситуацию с инфляцией в 9,2-9,3% Путин назвал тревожным сигналом
Ситуацию с инфляцией в 9,2-9,3% Путин назвал тревожным сигналом
В Тольятти мать лишили родительских прав и передали детей органам опеки
В Тольятти мать лишили родительских прав и передали детей органам опеки
В Тольятти в снегопад иномарка сбила женщину
В Тольятти в снегопад иномарка сбила женщину
Началась трансляция программы «Итоги года с Владимиром Путиным»
Началась трансляция программы «Итоги года с Владимиром Путиным»
16-летнего самарца обвиняют в попытке продажи наркотиков
16-летнего самарца обвиняют в попытке продажи наркотиков
Снежинки, зайчики и волки: как одевались жители Самары на Новый год в детстве
Снежинки, зайчики и волки: как одевались жители Самары на Новый год в детстве
Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Самаре к концу года составила 115 000 рублей
Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Самаре к концу года составила 115 000 рублей
Житель Чапаевска убил адвоката и пытался убить брата
Житель Чапаевска убил адвоката и пытался убить брата
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 102.78
-0.22
EUR 108.51
0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарском Дворце ветеранов стартовали праздничные мероприятия
День рождения Музея-галереи «Заварка» отметят в Самаре
СОУНБ и актёры самарского театра «Город» приглашают на мастер-класс по сценарному искусству
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти в снегопад иномарка сбила женщину

19 декабря 2024 13:17
58
В Тольятти в снегопад иномарка сбила женщину

18 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 1 человек. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 259 нарушений ПДД РФ, в том числе 8 нарушений правил перевозки детей и 11 фактов управления транспортными средствами водителями, имеющими признаки опьянения.

ДТП в условиях снегопада произошло в 07-45 час. в Тольятти. Мужчина 1951 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Tiguan,  двигался по  ул. 50 лет Октября со стороны ул. Победы в направлении ул. После обследования пешеходу рекомендовано амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В результате происшествия пострадавших нет. Движение транспорта затруднено.
17 декабря 2024, 22:14
На автодороге  М-5 "Урал" водитель управляя грузовиком допустил наезд на осевой ограждение
В результате происшествия пострадавших нет. Движение транспорта затруднено. Происшествия
444
В Самаре подросток устроил ДТП на Ракитовском шоссе
17 декабря 2024, 13:52
В Самаре подросток устроил ДТП на Ракитовском шоссе
Он управлял не зарегистрированным в установленном порядке автомобилем LADA Kalina. Происшествия
490
Встречное столкновение двух грузовиков в Ставропольском районе: есть пострадавший
17 декабря 2024, 12:39
Встречное столкновение двух грузовиков в Ставропольском районе: есть пострадавший
В ходе аварийно-спасательных работ пожарные-спасатели деблокировали пострадавшего. Происшествия
421
В центре внимания
Проезд в самарском транспорте подорожает
19 декабря 2024  12:05
Проезд в самарском транспорте подорожает
108
В Самаре представили программу новогодних мероприятий
18 декабря 2024  12:29
В Самаре представили программу новогодних мероприятий
1056
С 13 января Куйбышевская магистраль запускает первый Самарский диаметр в Самарской области.
17 декабря 2024  13:04
С 13 января Куйбышевская магистраль запускает первый Самарский диаметр в Самарской области.
451
За вчерашний день в Самаре выпало 16 мм осадков
17 декабря 2024  12:45
За вчерашний день в Самаре выпало 16 мм осадков. Последствия снегопада устраняли всю ночь
503
В Самаре на площади Куйбышева готовят красочные локации, вкусное угощение и катание на «ватрушках»
17 декабря 2024  12:36
В Самаре на площади Куйбышева готовят красочные локации, вкусное угощение и катание на «ватрушках»
1263
Весь список