В Тольятти в ДТП пострадали трое

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13 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 13 ДТП с пострадавшими, в которых 19 человек получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в 15:40 в Автозаводском районе города Тольятти. По предварительным данным, женщина 1976 года рождения управляя автомобилем «TOYOTA RAV4», двигаясь по Южному шоссе со стороны улицы Автостроителей в направлении улицы Тополиной допустила проезд на запрещающий сигнал светофора с последующим выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, осуществив затем наезд на стоящее транспортное средство «LADA GRANTA» под управлением водителя 1993 года рождения. В течении года водитель иномарки 4 раза привлекалась к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, в том числе 1 раз за нарушение требований сигнала светофора. В результате ДТП пострадали оба водителя и пассажир отечественного автомобиля 1997 года рождения, все доставлены в ближайшую больницу для оказания помощи.