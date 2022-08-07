В Тольятти сотрудники полиции задержали водителя Порше с поддельными правами

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Водитель иномарки надеялся выдать напечатанное на принтере удостоверение за настоящее.

В девять часов утра на посту КПП «Рубеж» по улице Магистральной города Тольятти сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов водителя автомобиля« Porsche Cayenne».

В ходе административной процедуры житель ближнего зарубежья 1988 года рождения предъявил полицейским водительское удостоверение, которое вызвало у сотрудников Госавтоинспекции сомнение в его подлинности.

Инспекторы изъяли удостоверение и направили на экспертизу по установлению метода и способа его изготовления, а также признаков подделки. Результаты исследования показали, что документ напечатан на струйном цветном принтере.

По данным полицейских, ранее безработный молодой человек к уголовной ответственности не привлекался.

В ходе опроса задержанный признал свою вину и пояснил сотрудникам полиции, что водительское удостоверение приобрел через Интернет.

Отделом дознания ОП №23 Управления МВД России по городу Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до одного года.

Многие лжеводители, садящиеся за руль с поддельным удостоверением, порой не знают, что за это предусмотрена уголовная ответственность. Либо надеются, что им удастся избежать наказания за подобное нарушение закона.

Покупаясь на заманчивые предложения о быстром и недорогом изготовлении водительского удостоверения, человек даже не задумывается, что после приобретения поддельного права на вождение автомобилем, он становится преступником и, соответственно, несет уголовную ответственность.