Я нашел ошибку
Главные новости:
Для отдыха необходимо выбирать оборудованные пляжи, где дежурят спасатели, а дно и прибрежная территория обследованы.
МЧС СО: отдыхайте у воды на подготовленных пляжах
Позвольте выразить вам искреннюю благодарность за добросовестный труд, ответственность, профессионализм и преданность своему делу.
Дмитрий Азаров поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
Фестиваль "Жигулевская вишня" снова пройдет в Ширяево
Фестиваль "Жигулевская вишня" снова пройдет в Ширяево
В Тольятти сотрудники полиции задержали водителя Порше с поддельными правами
В Тольятти сотрудники полиции задержали водителя Порше с поддельными правами
Песков назвал "очень значимой победой" переизбрание Дворковича главой FIDE
Песков назвал "очень значимой победой" переизбрание Дворковича главой FIDE
В Борском районе браконьер незаконно застрелил кабана
В Борском районе браконьер незаконно застрелил кабана
Около села Хрящевка мужчина сорвался с обрыва
Около села Хрящевка мужчина сорвался с обрыва
В Самаре три пассажира пострадали в ДТП на Чернореченской
В Самаре три пассажира пострадали в ДТП на Чернореченской
Наверх
Самара  +31 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.37
0.11
EUR 61.36
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Фестиваль "Жигулевская вишня" снова пройдет в Ширяево
Куйбышевская ЖД приглашает на праздничные мероприятия ко Дню железнодорожника
Самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"!
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти сотрудники полиции задержали водителя Порше с поддельными правами

7 августа 2022 13:29
125
В Тольятти сотрудники полиции задержали водителя Порше с поддельными правами

Водитель иномарки надеялся выдать напечатанное на принтере удостоверение за настоящее.

В девять часов утра на посту КПП «Рубеж» по улице Магистральной города Тольятти сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов водителя автомобиля« Porsche Cayenne».
В ходе административной процедуры житель  ближнего зарубежья 1988 года рождения предъявил полицейским водительское удостоверение, которое вызвало у сотрудников Госавтоинспекции сомнение в его подлинности.
Инспекторы изъяли удостоверение и направили на экспертизу по установлению метода и способа его изготовления, а также признаков подделки. Результаты исследования показали, что документ напечатан на струйном цветном принтере.

По данным полицейских, ранее безработный молодой человек к уголовной ответственности не привлекался.  
В ходе опроса задержанный признал свою вину и пояснил сотрудникам полиции, что водительское удостоверение приобрел через Интернет.
Отделом дознания ОП №23 Управления МВД России по городу Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до одного года.

Многие лжеводители, садящиеся за руль с поддельным удостоверением, порой не знают, что за это предусмотрена уголовная ответственность. Либо надеются, что им удастся избежать наказания за подобное нарушение закона.

Покупаясь на заманчивые предложения о быстром и недорогом изготовлении водительского удостоверения, человек даже не задумывается, что после приобретения поддельного права на вождение автомобилем, он становится преступником и, соответственно, несет уголовную ответственность.

Теги: БДД

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С приближением выходных дней сотрудники ГИБДД региона традиционно выходят на усиленный режим несения службы
05 августа 2022, 10:09
С приближением выходных дней сотрудники ГИБДД региона традиционно выходят на усиленный режим несения службы
Если нетрезвого водителя задержали во второй раз, либо он повторно отказался от мед. освидетельствования, то ему уже грозит не административное, а уголовное... Общество
514
За три дня в Самарской области выявлено и привлечено к ответственности 70 водителей за пьяное вождение
01 августа 2022, 13:42
За три дня в Самарской области выявлено и привлечено к ответственности 70 водителей за пьяное вождение
В ходе рейдовых мероприятий с 29 по 31 июля 2022 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 2300 различных правонарушений в области дорожного движения. Общество
748
С приближением выходных дней сотрудники ГИБДД традиционно выходят на усиленный режим несения службы.
22 июля 2022, 10:40
С приближением выходных дней сотрудники ГИБДД традиционно выходят на усиленный режим несения службы
Берегите себя и окружающих от трагических последствий на дорогах. Происшествия
1065
В центре внимания
Днем 8-10 августа 2022 года местами в Самарской области ожидается жара +30, +33 С
7 августа 2022  12:31
Днем 8-10 августа местами в Самарской области ожидается жара +30, +33 С
165
Железнодорожники принимают поздравления с профессиональным праздником
7 августа 2022  11:36
Железнодорожники принимают поздравления с профессиональным праздником
164
Туристские и инвестиционные возможности Самарской области представили на Форуме глав регионов ШОС
4 августа 2022  13:47
Туристские и инвестиционные возможности Самарской области представили на Форуме глав регионов ШОС
2244
Не пропустите: десять интересных событий августа в Самарской области!
3 августа 2022  13:41
Не пропустите: десять интересных событий августа в Самарской области!
852
Карту жителя Самарской области от банка Солидарность теперь можно получить и онлайн
1 августа 2022  13:06
Карту жителя Самарской области от банка Солидарность теперь можно получить и онлайн
1045
Весь список