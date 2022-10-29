В Тольятти мужчина и 10-летний мальчик кидали петарды с балкона

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В ходе ежедневного мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции выявлена информация о том, что во дворе дома 71 по улице Чайкиной в городе Тольятти несовершеннолетний с балкона 7-го этажа бросал петарды в людей. В это же время в дежурную часть обратилась одна из жительниц дома. Женщина пожаловалась, что гуляя с супругом и ребенком во дворе, рядом с ними взорвалась петарда.

В ходе проведенной проверки сотрудники полиции установили и опросили всех очевидцев произошедшего. В ходе проведения поквартирного обхода была установлена квартира, в которой проживает 10-летний ребенок со своими родителями. В присутствии законных представителей полицейские пообщались с мальчиком. Ребенок пояснил, что находился на балконе вместе со знакомым своей матери – мужчиной 1977 года рождения, который от прикуренной сигареты поджигал петарды и передавал их мальчику, чтобы тот кидал пиротехнику с балкона. Когда они увидели, что проходящие внизу люди заметили их – вернулись в квартиру.

По результатам проверки в отношении матери мальчика составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащие исполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей). В отношении её знакомого - 45-летнего мужчины собран материал проверки об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), который передан в надзорный орган городского округа Тольятти для принятия решения.

Уважаемые родители! Проведите беседу со своими детьми о запрещении самостоятельной покупки пиротехники и ее использования. Пиротехнические изделия могут причинить вред здоровью как самих подростков, так и окружающих.