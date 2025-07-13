Я нашел ошибку
Главные новости:
В Ставропольском районе в ДТП пострадала 16-летняя мотоциклистка
В Ставропольском районе в ДТП пострадала 16-летняя мотоциклистка
В жару усилен полив дорожного полотна в Самаре и запущена аэрация воздуха
В жару усилен полив дорожного полотна в Самаре и запущена аэрация воздуха
В России средний возраст заключения брака с 2021 года увеличился на 2,5 года
В России средний возраст заключения брака с 2021 года увеличился на 2,5 года
Самолет Самара — Минеральные Воды на посадке столкнулся с птицей
Самолет Самара — Минеральные Воды на посадке столкнулся с птицей
В Самаре в шахте лифта на стройке нашли упавшего мужчину
В Самаре в шахте лифта на стройке нашли упавшего мужчину
В Госдуме заявили о недопустимости запрета на ипотеку не по месту регистрации
В Госдуме заявили о недопустимости запрета на ипотеку не по месту регистрации
Встреча со знакомыми кончилось для тольяттинца избиением
Встреча со знакомыми кончилось для тольяттинца избиением
18-летний тольяттинец на самокате попал в ДТП, пострадала 17-летняя пассажирка
18-летний тольяттинец на самокате попал в ДТП, пострадала 17-летняя пассажирка
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.89
-0.01
EUR 91.12
-0.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
16 июля в самарском зоопарке пройдет День змеи
Самарский концертный духовой оркестр выступит на городской набережной
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Им предстоял долгий путь»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Ставропольском районе в ДТП пострадала 16-летняя мотоциклистка

13 июля 2025 16:17
46
В Ставропольском районе в ДТП пострадала 16-летняя мотоциклистка

В Ставропольском районе в 15:00 12 июля 34-летняя женщина, управляя а/м Mazda CX-5, двигалась в СНТ «Зелёная Даль-1» по улице 1, со стороны дома №12 в направлении дома №1065. В пути следования на нерегулируемом перекрёстке равнозначных дорог не предоставила преимущество в движении. Она допустила столкновение с незарегистрированным в установленном порядке мотоциклом Vento 17/14 под управлением не имеющей водительского удостоверения 16-летней девушки в шлеме. Несовершеннолетней врачами после осмотра назначено амбулаторное лечение. 

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
18-летний тольяттинец на самокате попал в ДТП, пострадала 17-летняя пассажирка
13 июля 2025, 13:22
18-летний тольяттинец на самокате попал в ДТП, пострадала 17-летняя пассажирка
Он нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части. Происшествия
121
В Ставропольском районе полицейские установили личность погибшего участника ДТП
13 июля 2025, 13:08
В Ставропольском районе полицейские установили личность погибшего участника ДТП
Столкнулись легковушка и мотоцикл.  Происшествия
155
В Самарской области в ДТП с двумя фурами погиб человек
12 июля 2025, 13:16
В Самарской области в ДТП с двумя фурами погиб человек
Там столкнулись Volvo и Fani. Происшествия
432
В центре внимания
В жару усилен полив дорожного полотна в Самаре и запущена аэрация воздуха
13 июля 2025  15:52
В жару усилен полив дорожного полотна в Самаре и запущена аэрация воздуха
63
Технологии, переработка, поддержка: Вячеслав Федорищев и Оксана Лут о развитии АПК региона
13 июля 2025  09:30
Технологии, переработка, поддержка: Вячеслав Федорищев и Оксана Лут о развитии АПК региона
193
В жару в Самаре усилен полив дорожного полотна и запущена аэрация воздуха
12 июля 2025  18:15
В жару в Самаре усилен полив дорожного полотна и запущена аэрация воздуха
411
В Самарскую область приехала глава Минсельхоза России Оксана Лут
12 июля 2025  12:45
Самарскую область посетила глава Минсельхоза России Оксана Лут
594
 В Красноглинском районе Самары частично ограничат движение в связи с проведением форума «иВолга»
12 июля 2025  11:11
 В Красноглинском районе Самары частично ограничат движение в связи с проведением форума «иВолга»
1063
Весь список