В Ставропольском районе в ДТП пострадала 16-летняя мотоциклистка

46

В Ставропольском районе в 15:00 12 июля 34-летняя женщина, управляя а/м Mazda CX-5, двигалась в СНТ «Зелёная Даль-1» по улице 1, со стороны дома №12 в направлении дома №1065. В пути следования на нерегулируемом перекрёстке равнозначных дорог не предоставила преимущество в движении. Она допустила столкновение с незарегистрированным в установленном порядке мотоциклом Vento 17/14 под управлением не имеющей водительского удостоверения 16-летней девушки в шлеме. Несовершеннолетней врачами после осмотра назначено амбулаторное лечение.