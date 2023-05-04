В Самаре автомобилистка сбила мальчика на пешеходном переходе

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3 мая на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 16:05 час. в Ленинском районе г. Самара. 45-летняя женщина-водитель, находясь за рулем автомашины Lada Kalina, двигалась по по Волжскому проспекту в направлении ул. Маяковского. В пути следования напротив д. 29, на нерегулируемом пешеходном переходе не предоставила преимущество в движении несовершеннолетнему пешеходу – 11-летнему мальчику и допустила наезд на него. С места происшествия ребенок доставлен в медицинское учреждение.