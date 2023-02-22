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В Самарской области транспортные полицейские пресекли незаконный вылов раков

22 февраля 2023 11:11
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В Самарской области транспортные полицейские пресекли незаконный вылов раков

Сотрудниками линейного отделения полиции в речном порту г. Сызрани выявлен мужчина, который в период запрета осуществлял незаконную добычу водных биологических ресурсов в акватории реки Волга.

Полицейские задержали браконьера в протоке акватории реки Волги Саратовского водохранилища напротив села Бестужевка Приволжского района. Правонарушителем оказался 21-летний житель г. Новокуйбышевск Самарской области, который, используя запрещенное орудие лова — «многозаходные ловушки» в количестве 5 штук, осуществил вылов биологических ресурсов, а именно раков. Ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, составил более 12 тысяч рублей.

Отделением дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, – лишение свободы сроком до двух лет.

 

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