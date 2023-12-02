В Самарской области сотрудники ДПС помогли автомобилистке вывести машину из снежного заноса

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Патрулируя улицу Северная в селе Челно-Вершины Самарской области, полицейские заметили застрявший в снегу автомобиль. За рулем транспортного средства находилась девушка, которая всеми возможными способами пыталась выбраться из снежной ловушки. Инспекторы, остановившись возле застрявшей машины, предложили свою помощь, на что водитель, конечно, согласилась. Пока один сотрудник пробивал колею, для того, чтобы автомобиль смог свободно выехать с обочины, второй помог аккуратно выехать на проезжую часть. В результате слаженных действий сотрудникам полиции удалось вывести машину из снежного заноса на дорогу, за что девушка-водитель поблагодарила сотрудников полиции.

Сотрудники ДПС призывают водителей транспортных средств быть осторожными на дорогах.