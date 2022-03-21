В Самарской области полицейский помог девушке, попавшей в трудную ситуацию на дороге

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Участковый уполномоченный полиции лопатой откопал автомобиль местной жительницы, попавший в снежный плен.

На имя начальника Главного управления ГУ МВД России по Самасркой области генерал-лейтенанта полиции Александра Винникова пришло письмо со словами признательности в адрес участкового уполномоченного полиции ОП №58 МО МВД России «Нефтегорский» Вадима Ущаповского. Местная жительница выразила благодарность старшему лейтенанту полиции за помощь в трудной дорожной ситуации.

Вадим Ущаповский был приятно удивлен известию о письме с теплыми словами и напутствиями от местной жительницы: «обычное дело, увидел в сугробе машину, откопал, объяснил дорогу», - улыбнулся полицейский.

Девушка же в свою очередь рассказала: «В тот день была метель, на безлюдной дороге из-за резкого ветра и снежных завихрений едва было можно что-то различить, я ехала одна из Самары в город Бузулук, но из-за плохой видимости свернула не туда, не справилась с управлением, автомобиль занесло и плотно впечатало в сугроб. Попытки выбраться самостоятельно из снежного плена не дали результата. Я уже успела отчаяться, за полчаса мимо не проехало ни одной машины, как рядом притормозил полицейский автомобиль и сотрудник предложил помощь».

Сотрудник полиции успокоил девушку, после чего, оценив ситуацию, выставил ограждение на дороге, достал лопату и начал откапывать увязшую в снегу машину. Затем сотрудник полиции с помощью буксировочного троса зацепил пострадавшее авто и объяснил девушке, как нужно действовать, куда поворачивать руль, чтобы вызволить застрявший транспорт. Участковый уполномоченный полиции вытянул автомашину из снега, убедился, что машина девушки исправна, объяснил дорогу и сопроводил до федеральной трассы.

«Хочу выразить огромную благодарность сотруднику полиции. В сложной ситуации, угрожавшей моей жизни, Вадим Геннадьевич не проехал мимо и помог выбраться из снежного заноса. Очень рада тому, что в рядах МВД служат такие замечательные сотрудники», - отметила в письме жительница Самарской области.