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В Самарской области из-за сбитого лося произошло два ДТП

8 апреля 2025 12:54
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В Самарской области из-за сбитого лося произошло два ДТП

Инцидент произошел в Шигонском районе 7 апреля в 22:05 на 43-м км дороги "Обход г. Тольятти".

Управляя Volkswagen Caravelle, 45-летний водитель сбил лося. Однако тело животного стало причиной еще одной аварии. Следом за ним 18-летний водитель Nissan X-Trail наехал на мертвое животное, после врезался в стоящие рядом Kia Rio и Volkswagen.

На месте ДТП разовая медицинская помощь понадобилась трем пассажирам автомобиля Nissan - 30, 37 и 38 лет. А водителя "Фольксвагена" госпитализировали.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, пишет Сова.

Теги: ДТП

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