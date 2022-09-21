В Самаре во время пожара погибла пожилая женщина

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Появились подробности о пожаре в жилом доме, который произошел в Самаре в ночь на среду, 21 сентября. Очаг возгорания был в доме № 18 по улице Осипенко.

— Сообщение о пожаре поступило в 22:20. В одной из квартир дома горел мусор на площади 15 квадратных метров. На место выслали 24 человека и 7 единиц техники, — сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Из дома эвакуировали 40 человек. Пожар ликвидировали в 22:40. К сожалению, без жертв не обошлось. Погибла женщина 1947 года рождения, пишет 63.ру.